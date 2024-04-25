Смартфон Infinix GT 20 Pro получит 144-Гц экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Infinix Infinix GT 20 Pro, международный релиз которого ожидается уже в начале следующего месяца. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового дисплея AMOLED с кадровой частотой 144 Гц и разрешением Full HD+, тройной тыльной камеры с главным модулем на базе 108-Мп датчика изображения и оптической стабилизацией, фронтальной камеры разрешением 32 Мп, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 Ultimate с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим адаптером Mali-G610 MP6, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой зарядки, защиты от влаги в соответствии со степенью IP54, двух динамиков JBL, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой XOS 14 и корпуса с размерами 164:75:8,15 мм. Ориентировочная цена смартфона составляет 270 долларов. .