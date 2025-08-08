Смартфон Infinix GT 30 5G+ оценили в 220 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью GT 30 5G+, которая оценена на дебютном индийском рынке в эквивалент 220 и 240 долларов за конфигурации с 128 и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и ШИМ-регулировкой с частотой 2304 Гц, корпусом с настраиваемой светодиодной подсветкой, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, триггерами GT Shoulder, 6-осевым гироскопом и линейным вибромотором по оси X, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5400 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (Sony IMX682) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой обходной зарядки, стереодинамиками и модемом 5G.