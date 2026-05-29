Смартфон Infinix GT 50 Pro обойдется в 44 тысячи рублей

Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона GT 50 Pro, который оценен в 44 и 50 тысяч рублей за конфигурации с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти соответственно. Напомним, что представленная около месяца назад новинка также имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с максимальной частотой 3,25 ГГц и графикой Mali-G720 MP7, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, систему охлаждения с жидкостным контуром и площадью теплоотвода 6437 мм², 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1208:2644 пикселя, адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц, пиковой яркостью 700 нит и частотой ШИМ-диммирования 2304 Гц, двойную основную камеру с модулями 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 45 Вт, 30 Вт и 10 Вт соответственно, динамическую RGB-подсветку, корпус толщиной 8,15 мм и массой 198 граммов, двойные сенсорные триггеры с регулировкой силы нажатия, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.