Смартфон Infinix Hot 40 получил 108-Мп камеру

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделями Hot 40 и Hot 40 Pro, цены на которые будут объявлены чуть позже. Итак, старшую модель оснастили 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки. Hot 40 отличается дисплеем с кадровой частотой 90 Гц, менее производительной платформой Helio G88 и 50-Мп основной камерой.