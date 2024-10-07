Смартфон Infinix Hot 50i оценили в 110 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Hot 50i, которая базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G81 с тактовой частотой до 2 ГГц. Новинка также характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит, тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги и пыли согласно степени IP54, а также корпусом толщиной 8,1 мм и массой 184 грамма. Цена базовой версии составляет 110 долларов.