Смартфон Infinix Note 10 Pro получил 90-Гц дисплей

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделями Infinix Note 10 и Infinix Note 10 Pro, которые оценены в 150 и 233 доллара соответственно. Стандартную модель оснастили 6,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц и кадровой частотой 60 Гц, платформой MediaTek Helio G85, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти eMMC, тройной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, 3,5-мм разъемом для наушников, предустановленной ОС Android 11, дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 18 Вт.

Старшая модель отличается частотой обновления экрана 90 Гц, процессором MediaTek Helio G95, флеш-памятью UFS 2.1, вариантом на 8/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.