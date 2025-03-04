Смартфон Infinix Note 50 оценен в 175 долларов

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note 50, который обойдется на дебютном индонезийском рынке в эквивалент 175 долларов. Новинка получила 6,78-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080:2436 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 6-нанометровую платформу MediaTek Helio G100 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц и модемом 4G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и некоего AI-модуля, селфи-камеру разрешением 13 Мп, умного помощника Infinix AI∞, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой XOS 15, два динамика с настройкой от JBL, модуль NFC и корпус с металлической рамой.