Смартфон Infinix Note 50 засветился в сети

В базе данных регулятора FCC обнаружились упоминания о смартфоне Infinix Note 50, который еще не был представлен официально. По данным сертификационного ведомства, аппарат с модельным обозначением X6858 получит прямоугольный блок основной камеры, зеленую и розовую расцветки корпуса, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, модем 4G LTE, адаптеры двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth и NFC, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также корпус с размерами 163.2:74.4:9 мм.

Напомним, что выпущенный в марте этого года Infinix Note 40 характеризуется 6,78-дюймовым плоским экраном AMOLED с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 нит и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G99 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 20-Вт беспроводной зарядок соответственно.
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