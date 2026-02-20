Смартфон Infinix Note Edge вышел в России

В российской продаже появился смартфон Infinix Note Edge, который оценен в 25 тысяч рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Напомним, что новинка оснащается 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7100 5G с максимальной частотой 2,4 ГГц, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 50-Мп основной и 13-Мп фронтальной камерами, стереодинамиками JBL, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, предустановленной операционной системой Android 16, защитой от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP65, корпусом толщиной 7,2 мм и массой 185 граммов, а также четырьмя расцветками.