Смартфон Infinix Smart 8 HD оценен в 75 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент сверхбюджетных смартфонов моделью Smart 8 HD, которая оценена в 75 долларов. Новинку оснастили задней панелью с псевдорельефным рисунком, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц (240 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 10), 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, а также корпусом с размерами 164:75,6:8,5 мм и массой 184 граммов.