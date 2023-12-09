Смартфон Infinix Smart 8 HD оценен в 75 долларов Компания Infinix пополнила ассортимент сверхбюджетных смартфонов моделью Smart 8 HD, которая оценена в 75 долларов. Новинку оснастили задней панелью с псевдорельефным рисунком, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц (240 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 10), 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, а также корпусом с размерами 164:75,6:8,5 мм и массой 184 граммов. Компания Infinix пополнила ассортимент сверхбюджетных смартфонов моделью Smart 8 HD, которая оценена в 75 долларов. Новинку оснастили задней панелью с псевдорельефным рисунком, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц (240 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 10), 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой разрешением 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, а также корпусом с размерами 164:75,6:8,5 мм и массой 184 граммов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 18:23 . Infinix Smart 8 HD

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