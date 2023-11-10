Смартфон Infinix Smart 8 оценили в 100 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Smart 8, которая обойдется в Китае в 100 долларов. Новинку оснастили 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 13, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1612:720 пикселей и пиковой яркостью 500 нит, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 13 Мп и сенсором глубины резкости, пластиковым корпусом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, боковым сканером отпечатков пальцев, 3.5-мм разъемом для наушников и портом USB-C.