Смартфон Infinix ZERO 40 5G вышел в России

Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Infinix ZERO 40 5G, который был представлен месяц назад. Новинка оценена в 43 и 46 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. На старте продаж смартфон будет доступен со скидкой в 3 тысячи рублей.

Напомним, что Zero 40 5G получил 6,78-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, производительной платформой MediaTek Dimensity 8200 Ultimate с максимальной частотой 3,1 ГГц и графическим ускорителем Mali-G610 MP6, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной зарядок мощностью 45, 20 и 10 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM6 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп с двойной вспышкой), ОС Android 14 с фирменной оболочкой XOS 14.5 с гарантированным обновлением до Android 16, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, поддержкой WiFi 6E, датчиком NFC и двойными динамиками JBL.