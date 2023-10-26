Смартфон Infinix Zero 30 4G получил 45-Вт зарядку

Компания Infinix пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Zero 30 4G, которая обойдется в 180 долларов. Новинка характеризуется тройной основной камерой с главным модулем на основе 108-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HP6, большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и батареей ёмкостью 5000 мАч.