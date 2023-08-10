Смартфон Infinix Zero 30 5G готов к выходу

Компания Infinix официально объявила о том, что смартфон Zero 30 5G будет представлен в конце этого месяца в Индии. Также китайский производитель раскрыл дизайн задней панели устройства. По предварительным данным, смартфон получит 10-битный AMOLED-экран с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, 6-нанометровую 8-ядерную однокристальную систему MediaTek Dimensity 8020, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, селфи-камеру на 50 Мп и предустановленную операционную систему Android 13 с фирменной прошивкой XOS 13.1.