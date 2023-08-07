Смартфон Infinix Zero 30 5G получит 8 ГБ ОЗУ

В базе данных Google Play Console обнаружилось упоминание о смартфоне Infinix Zero 30 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат должны оснастить экраном с разрешением 1080:2400 пикселей и плотностью пикселей 480 PPI, предустановленной операционной системой Android 13, 8 ГБ оперативной памяти и некой однокристальной системой MediaTek MT6891Z (MediaTek Dimensity 1100) с графическим адаптером ARM Mali G77. Вероятно, речь идет о 6-нанометровом 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 8020 с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Точная дата презентации и ориентировочная цена Infinix Zero 30 5G пока не раскрываются.