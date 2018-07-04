Смартфон LG G5 будет обновлен до Android 8.0 Oreo

Компания LG неожиданно объявила о том, что вышедший два года назад флагманский смартфон LG G5 получит обновление до Android 8.0 Oreo. К сожалению, дата выхода обновления не сообщается, но сетевые источники утверждают, что сначала оно станет доступно для южнокорейских пользователей и лишь через несколько недель выйдет в других регионах.

Напомним, LG G5 оснащен 5,3-дюймовым Quad HD-дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти,16-Мп и широкоугольную 8-Мп задней камерами, 8-Мп фронталкой и аккумулятором на 2800 мАч. Главной фишкой смартфона является выдвижной механизм Magic Slot, позволяющий установить съёмный аккумулятор в цельнометаллический корпус и другие модули.