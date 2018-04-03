Смартфон LG G7 ThinQ получит продвинутые AI-возможности

Корейские СМИ сообщили о том, что компания LG готовит к рассылке приглашения на презентацию флагманского смартфона LG G7, которая состоится в конце апреля. Также сообщается, что главными особенностями устройства станет камера со светосилой f/1.5 и продвинутые AI-функции: AI Lens, AI Voice и остальные фишки из смартфона V30S ThinQ. По словам авторитетного искателя утечек Эвана Бласса, новинка унаследует от V30S ThinQ и приставку ThinQ. Стало быть, масштабного ребрендинга флагманской серии G в этом году ждать не стоить. Предыдущие слухи сообщали о процессоре Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, двойной 16-Мп камере со светосилой f/1.6 и предустановленной Android Oreo с LG UX.