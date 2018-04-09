Смартфон LG G7 ThinQ засветился на живых фото

В сеть утекли фотографии, на которых, как утверждает источник, изображен грядущий флагманский смартфон LG G7 ThinQ. Снимки в очередной раз подтверждают наличие выреза в верхней части экрана, как у iPhone X. Еще одно фото демонстрирует возможность затемнить экран рядом с вырезом. Похожая функция имеется в Huawei P20 и будет реализована в OnePlus 6. Напомним, что ThinQ в названии продуктов LG обозначает поддержку системы искусственного интеллекта. Предыдущие слухи сообщали о процессоре Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, двойной 16-Мп камере со светосилой f/1.6 и предустановленной Android Oreo с LG UX.