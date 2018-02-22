Смартфон LG K10 2018 получил HD-дисплей

Компания LG представила смартфон среднего уровня LG K10 2018. Новинка получила 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, восьмиядерный процессор с частотой до 1,5 ГГц, 2 или 3 ГБ оперативной (у версии K10+), 16 и 32 ГБ встроенной памяти, 8 Мп (версия K10α) или 13 Мп основную и 5 или 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3000 мАч, адаптеры Wi-Fi (802.11b/g/n) и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB 2.0, слот microSD и FM-тюнер, а также предустановленную операционную систему Android 7.1.2 Nougat. Габариты устройства равны 148,7:75,3:8,68 мм, а вес – 162 граммам. Цена и дата начала продаж LG K10 2018 пока не сообщаются.