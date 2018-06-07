Смартфон LG Q Stylus дебютировал в трёх модификациях: Q Stylus+, Q Stylus и Q Stylus α

Состоялся анонс смартфона среднего уровня LG Q Stylus. Гаджет LG Q Stylus с экраном FullVision представлен в трёх модификациях: Q Stylus+, собственно Q Stylus и Q Stylus α. Аппараты оснащены 6,2-дюймовыми дисплеями с разрешением 2160 * 1080 точек. В зависимости от версии используется восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 1,8 или до 1,5 ГГц. Сообщается о защите от влаги и пыли по стандарту IP68. Емкости аккумуляторов равны 3300 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1.0 Oreo. Предусмотрены адаптерами Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. О стоимости устройств пока не сообщается.