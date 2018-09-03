Смартфон LG Q9 получит процессор Snapdragon 660

Компания LG представила защищенный смартфон Q8 всего месяц назад, однако, как утверждает источник, корейский гигант уже работает над новым поколением. Сообщается, что новинка получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 3550 мАч и операционную систему Android 8.1.

Напомним, что LG Q8 оснастили 6,2-дюймовым FullVision-дисплеем со стилусом, платформой Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16-Мп одинарной основной камерой с системой фазового автофокуса, 5 Мп фронтальной камерой с углом обзора 100°, сканером отпечатков пальцев, разъемами 3,5 мм и USB-C, модулями Wi-Fi и Bluetooth, отдельным аудиопроцессором и поддержкой технологии объемного звучания DTS:X, защитой по американскому военному стандарту MIL-STD 810G, пылевлагозащитой по IP68, а также аккумулятором на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Его цена составляет 480 долларов.