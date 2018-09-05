Смартфон LG Q9 засветился на живом фото

Индийское издание Hometop.in поделилось живым фото и сведениями о защищенном смартфоне LG Q9, который еще не был представлен официально. Если утечка достоверна, то нас ждет экран с довольно внушительными рамками, отсутствием выреза в верху, соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+. Что до характеристик, то здесь сообщается о защите по американскому военному стандарту MIL-STD 810G, от воды и пыли по степени IP68, чипсете Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумуляторе на 3550 мАч и предустановленной операционной системе Android 8.1 Oreo. Предполагаемая цена смартфона составляет 280 долларов. Выход LG Q9 ожидается ближе к концу года, поскольку его предшественник, LG Q8, дебютировала всего месяц назад.