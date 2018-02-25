Смартфон LG V30S ThinQ получил 6 ГБ оперативной памяти

Компания LG анонсировала новую версию своего флагманского смартфона V30 – LG V30S ThinQ. Новинка получила три отличия от оригинала. Самое принципиальное – программные функции, использующие искусственный интеллект. Одни ИИ-алгоритмы анализируют кадр и автоматически выбирают наиболее подходящие параметры. Другие позволяют выполнять поиск по картинке – например, изучать ассортимент интернет-магазинов или информацию о зданиях и скульптурах.

Второе отличие новинки – увеличенный объём памяти. Базовая версия получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Продвинутая версия LG V30S+ ThinQ оснащена 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Третье отличие от LG V30, обновлённые расцветки New Moroccan Blue и New Platinum Gray.