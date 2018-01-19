Смартфон LG V30a могут показать на MWC 2018

2018-01-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - LG V30a; [77]
Недавно стало известно о том, что смартфон LG G7 не будет готов к выставке MWC 2018. По слухам, руководство начало разработку смартфона с нуля из-за отсутствия интересной «фишки», которая выделила бы его на фоне конкурентов. Однако совсем игнорировать крупнейший форум корейский гигант не собирается. Как сообщают сетевые источники, на выставку привезут модель LG V30a, которая отличается от оригинала улучшенными AI-функциями, основанной на ресурсах Google Assistant. В чем именно будут заключаться расширенные функции, пока не сообщается.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MPОбзор A4TECH X-7120. Набор из мышки A4Tech X-710BK и коврика A4Tech X7-200MP
Обзор SVEN PS-420. Лучшая беспроводная колонка до 2500 рублейОбзор SVEN PS-420. Лучшая беспроводная колонка до 2500 рублей
Обзор Jinga Touch 4G. Лучший смартфон до 7000 рублейОбзор Jinga Touch 4G. Лучший смартфон до 7000 рублей
Обзор видеорегистратора Fujida Zoom 8Обзор видеорегистратора Fujida Zoom 8
Обзор MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO. Материнская плата для RyzenОбзор MAXSUN MS-B350FX Gaming PRO. Материнская плата для Ryzen
Предварительный обзор Moviphone. Телефон...
Предварительный обзор Moviphone. ТелефонИдея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярн...
Обзор спецоперации "Припять" в Warface...
Обзор спецоперации Несмотря на то, что я большой фанат PvP режимов в игре Warface, разработчики так же радуют новыми спецопе...
Предварительный обзор Razer Project Lind...
Предварительный обзор Razer Project LindПрежде, чем вы начнете говорить о том, что данный ноутбук выглядит нереальным и что его никогда не выпуст...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая мо...
Обзор World of Warships Blitz. Лучшая моНаверное, я никого не удивлю, если скажу, что компания Wargaming является ярким примером того, как можно ...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3...
Предварительный обзор Dell Alienware AW3Когда впервые видишь монитор Alienware AW3418HW на фотографиях или вживую, то первая мысль в голове лишь ...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное врем...
Обзор DQ Heroes. Игра на длительное времНесмотря на развитость мобильных игр и большие возможности любого современного смартфона, разработчики иг...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
Обзор Psebay. Красивые гонки...
Обзор Psebay. Красивые гонкиВ большинстве случаем я говорю о том, что мобильные игры совершенно не обязаны быть красивыми - вы вполне...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт ре...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт реВступление На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны ...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядное...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядноеПрактически у каждого человека в пользовании есть сразу несколько мобильных устройств, которые частенько ...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor