Смартфон LG V30a могут показать на MWC 2018

Недавно стало известно о том, что смартфон LG G7 не будет готов к выставке MWC 2018. По слухам, руководство начало разработку смартфона с нуля из-за отсутствия интересной «фишки», которая выделила бы его на фоне конкурентов. Однако совсем игнорировать крупнейший форум корейский гигант не собирается. Как сообщают сетевые источники, на выставку привезут модель LG V30a, которая отличается от оригинала улучшенными AI-функциями, основанной на ресурсах Google Assistant. В чем именно будут заключаться расширенные функции, пока не сообщается.