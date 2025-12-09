Смартфон Lava Play Max с чипом Dimensity 7300 оценили в $145

Компания Lava пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Play Max, одной из особенностей которой стал довольно производительный чипсет MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD, 50-Мп тыльной камерой, селфи-камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопом, модемом для сотовых сетей пятого поколения, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой проводной зарядки. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 145 и 165 долларов соответственно.