Смартфон Leagoo Power 5 получил разрешение Full HD и большой аккумулятор

Компания Leagoo в апреле выводит на рынок свой новый продукт смартфон Power 5. Мощный смартфон Leagoo Power 5 с 6 Гб ОЗУ и большим аккумулятором оценивается в 229 долларов. Новинку оснастили 6 дюймовым экраном с разрешением Full HD. В основе аппарата лежит чипсет MediaTek MT6763. На тыльной панели Leagoo Power 5 имеется главная камера, чьи два модуля Sony получили разрешение 13 МП и 5 МП. Селфи-камера построена на сенсоре 13 МП. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo, а емкость батареи составит 7000 мА.ч.