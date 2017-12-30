Смартфон Leagoo S9 может получить наэкранный сканер отпечатков

Компания Leagoo опубликовала новый тизер грядущего смартфона S9. На нем изображен сам смартфон, в нижней части дисплея которого можно заметить папиллярный узор. Саму картинку озаглавили логичным вопросом: «Получит ли Leagoo S9 сканер отпечатков пальцев в экране»? Также производитель отмечает вырез на передней панели в стиле iPhone X, аккумулятор повышенной ёмкости, идентификация пользователя по лицу (через фронтальную камеру) и много оперативной и встроенной памяти. Какие характеристики на самом деле получит Leagoo S9, станет известно в первые месяцы 2018 года.