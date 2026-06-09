Смартфон Lenovo Legion Y70 появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу смартфон Legion Y70 (2026), который был представлен чуть меньше месяца назад. Цена новинки составляет эквивалент 380 долларов за базовую версию с 12/256 памяти.

Напомним, что смартфон оснащается 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829, 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и пиковой яркостью 7000 нит, оперативной памятью с LPDDR5X Ultra с частотой до 9600 Мбит/с и флеш-памятью UFS 4.1, системой охлаждения с жидким металлом с теплопередачей до 12 Вт и теплопроводящим гелем мощностью 10 Вт, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и поддержкой обходной зарядки, защитой воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также корпусом с рамкой авиационного алюминиевого сплава.
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