Смартфон Lenovo S5 Pro GT получил тонкий корпус выполненный из металла

Компания Lenovo представила тонкий металлический смартфон под названием S5 Pro GT с 6,2-дюймовым экраном. Разрешение устройства составляет 2246 на 1080 пикселей. Основой гаджета стал 8-ядерный мобильный чипсет Snapdragon 660 и 6 Гбайт ОЗУ. Камера представлена двумя модулями, причем весьма мощными: основным Sony IMX476 на 20 МП и вспомогательным на 8 МП. Камера на тыльной стороне также включает в себя два оптических блока. Первый имеет разрешение 20 МП и диафрагму F/1.8, второй получил разрешение 12 МП и диафрагму F/2.6. Вырез для селфи-камеры расположен в верхней части дисплея. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью 3500 мАч. Предусмотрены беспроводные адаптеры Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac, сканер распознавания владельца по отпечаткам пальцев и симметричный USB-C порт. Цена новинки составляет от 1198 юаней (173 долларов или 11800 рублей) в зависимости от модификации.