Смартфон Lenovo S5 Pro получил две двойные камеры

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью S5 Pro, слухи о которой ходили в последние недели. Новинку оснастили доступным, но быстрым процессором Snapdragon 636, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей и вырезом, сдвоенной основной камерой (основной 12 Мп модуль с объективом с диафрагмой F/1.8 и 20-Мп дополнительный с телеобъективом), двойной фронтальной камерой на 20 Мп и 8 Мп, аккумулятором на 3500 мАч, корпусом толщиной 7,7 мм, портом USB-C, а также поддержкой быстрой зарядки и функции распознавания лиц. Цена смартфона составляет 190 долларов.