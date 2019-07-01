Смартфон Lenovo Z6 представят 4 июля

Вице-президент Lenovo Чанг Ченг подтвердил спецификации предстоящего Lenovo Z6.

Телефон оснастят 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой HDR10 и частотой 120 Гц. Он будет иметь небольшой каплевидный вырез и заявленное соотношение экрана к телу 93,1%. Новинка получит последний чипсет верхнего среднего класса от Qualcomm - Snapdragon 730 SoC. Отдел камеры будет опираться на матрицу из трех датчиков, оснащенную 24 МП камерой Sony IMX576 вместе с телеобъективом на 8 МП и 5 мп датчиком глубины.

Производитель заявляет, что смартфон будет весить всего 159 г, с учетом емкой батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Смартфон представят 4 июля вместе с рекомендованными ценами.