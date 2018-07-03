Смартфон Meitu MP1710 получит четыре камеры и Snapdragon 660

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о новом смартфоне Meitu, который проходит под кодовым обозначением MP1710. Итак, аппарат получит 5,88-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2244:1080 пикселей, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 660, 4-6 ГБ оперативной и 64-128 ГБ встроенной флэш-памяти, одинаковые двойные фронтальную и основную камеры на 5 и 12 Мп, аккумулятор на 2830 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.1. Размеры смартфона равны 164,1:71,6:9,5 мм, а масса – 175 граммам. Официальная дата анонса и ориентировочная цена устройства пока не сообщаются.