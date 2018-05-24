Смартфон Meizu 15 оценен в 35 тысяч рублей

Компания Meizu объявила российские цены на смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite, которые были официально представлены ровно месяц назад. Новинки появится в продаже по цене 34 990 рублей за Meizu 15 c 4+64 ГБ, 45 990 рублей за Meizu 15 Plus с 6+64 ГБ и 21 990 рублей за Meizu 15 Lite с 4+32 ГБ.

Напомним, что Meizu 15 получил 5,46-дюймовый Super AMOLED-дисплей с поддержкой режима Always On и разрешением Full HD, двойную основную камеру 20+12 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, аудиочип Hexagon 680, «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35, а также 3,5-мм аудиоразъем. Meizu 15 Lite отличается от старшего собрата одинарной основной камерой на 12 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 626, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти и слотом под карту microSD, совмещенным со слотом для второй SIM-карты.

Meizu 15 Plus оснастили 5,96-дюймовым Super AMOLED-экраном с поддержкой режима Always On и разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), процессором Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойной основной камерой 20+12 Мп с 3-кратным оптическим зумом, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3500 мАч, топовым аудиочипом Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR, «шумодавом» Forte Media и чипом SmarPA Cirrus Logic CS35L35, а также 3,5-мм разъемом для наушников.