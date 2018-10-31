Смартфон Meizu 16 оценен в 30 тысяч рублей

Компания Meizu объявила о старте российских предзаказов на смартфон Meizu 16, который представлен в Китае как Meizu 16x. Это упрощенная версия флагманских моделей Meizu 16th и 16th Plus. Версия в черной, голубой и сиреневой расцветках с 6+64 ГБ памяти будет стоить по предзаказу 29 990 рублей, а затем подорожает до 32 990 рублей. Meizu 16 6+64 ГБ в белом керамическом корпусе обойдется в 29 990 и 33 490 рублей, соответственно. Meizu 16 на 6+128 ГБ в обычных расцветках оценен в 31 990 и 34 990 рублей, а тот же набор памяти, но в керамическом корпусе обойдется в 31 990/35 490 рублей. Поставки планируется начать только в декабре.

Напомним, что представленный больше месяца назад смартфон получил чипсет Snapdragon 710, 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с датчиками IMX380 и IMX350 разрешением 12 и 20 Мп (как в Meizu 16), фронтальную камеру на 20 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор на 3010 мАч с быстрой зарядкой mCharge 4.0 на 24 Вт, а также предустановленную Android 8.0 Oreo с оболочкой Flyme 7.5.