Смартфон Meizu 16 получит аккумулятор на 2950 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфонах Meizu 16 и Meizu 16 Plus, которые еще не были представлены официально. Габариты младшей модели составят 150,5:73,2:7,3 мм, а емкость аккумулятора – 2950 мАч. Предполагается, что в качестве аппаратной основы здесь будет использоваться чипсет Snapdragon 710. Размеры старшей модели равны 160,4:78,2:7,3 мм, а емкость аккумулятора - 3570 мАч. Отметим, что дизайн устройств мало отличается от Meizu 15, а на задней панели не видно сканера отпечатков пальцев. Официальный анонс смартфонов запланирован на 8 августа.