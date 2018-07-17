Смартфон Meizu 16 поставил рекорд в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu появились результаты тестов флагманского смартфона Meizu 16, официальный выход которого запланирован на август этого года. Аппарат набрал 291 866 баллов, что больше, чем у нынешнего лидера Xiaomi Black Shark с его 287 759 баллами. Отметим, что речь идет о старшей версии Meizu M16 Plus, построенной на топовой однокристальной системе Snapdragon 845.

Согласно предыдущим слухам, Meizu 16 и 16 Pro получат 5,6 и 6,1 дюймовые дисплеи с узкими рамками и аналогом функции 3D Touch, систему навигации на базе жестов, подэкранный сканер отпечатков пальцев, процессоры Snapdragon 710 и Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп, а также медные тепловые трубки.