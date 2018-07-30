Смартфон Meizu 16 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench появились сведения о флагманском смартфоне Meizu 16, официальный анонс которого состоится уже 8 августа. Тестовый пакет подтвердил наличие топового чипсета Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти. В однопоточном тесте смартфон набрал 2289 баллов, а в многопоточном – 8865 баллов.

По данным китайского регулятора TENAA, Meizu 16 оснастят шестидюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, восьмиядерным чипсетом с частотой 2,8 ГГц (под описание подходит топовый Snapdragon 845), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 12 и 20 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, а также аккумулятором на 2950 мАч. Размеры смартфона составят 150,5:73,2:7,3 мм, масса –156 г. Meizu 16 Plus будет отличаться 6,5 дюймовым экраном и батареей на 3570 мАч. Габариты равны 160,4:78,2:7,3 мм, масса – 180 г.