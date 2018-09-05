Смартфон Meizu 16X получит большой безрамочный дисплей и приятную стоимость

Компания Meizu готовит к выпуску недорогой смартфон 16X с 6-дюймовым экраном и разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства Meizu 16X ляжет чипсет Snapdragon 710 и 6 ГБ ОЗУ. Селфи-камера получит оптический сенсор на 20 МП, а тыльную камеру снабдят двумя объективами с разрешением 12 МП и 20 МП. Емкость аккумулятора равна 3 000 мА.ч. В качестве операционной системы у аппарата Meizu 16X выступит Android 8.1 Oreo. Дебют новинки ожидается в середине этого месяца. Meizu 16X толщиной 7,5 мм будет доступен в трех цветах: матовый черный, керамический белый и золотой. Цена устройства составит около 290 долларов.