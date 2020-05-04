Смартфон Meizu 17 получит mEngine 3.0 и модуль NFC

Кажется, компания Meizu Technology решила раскрыть все характеристики флагмана Meizu 17, не дожидаясь официальной презентации. Очередной день и очередная порция тизеров с подробностями. На этот раз производитель подтвердил наличие горизонтального линейного двигателя mEngine 3.0 для реалистичной и мощной тактильной обратной связи, модуля NFC для бесконтактных платежей и анонс топовых наушников Meizu HD60 с функцией активного шумоподавления.

Ранее были подтверждены: AMOLED-панель производства Samsung с кадровой частотой 90 Гц, стереофонические громкоговорители, топовый восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, быстрая память стандарта UFS 3.1, батарея ёмкостью 4500 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Официальный дебют смартфона ожидается 8 мая.