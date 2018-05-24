Смартфон Meizu M8c оценен в 10 тысяч рублей

Компания Meizu довольно неожиданно представила в России смартфон M8c, о котором не пишут западные СМИ. Новинку оснастили пластиковым корпусом, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, процессором Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ, встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 3070 мАч, а также операционной системой Android Nougat с фирменной оболочкой Flyme. Габариты устройства составляют 146,4:70:8,5 мм, а цена – 10000 рублей. Для сравнения, Meizu M6 оценен в 9000 рублей.