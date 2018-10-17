Смартфон Meizu Note 8 получит двойную тыльную камеру

Как сообщают сетевые источники, компания Meizu представит свой новый смартфон 25 октября. Им окажется середняк Note 8. Устройству прочат 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2220:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, некий восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и 5 Мп, фронтальную камеру с датчиком разрешением 8 Мп, аккумулятор на 3500 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 (Oreo) с надстройкой Flyme OS. Габариты новинки составят 153,64:75,56:7,95 мм, масса – 168 граммов.