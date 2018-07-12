Смартфон Mi Max 3 с отличными характеристиками

Компания Xiaomi выпустит смартфон в этом году среднего класса. На смартфоне будет установлен последний релиз Android Oreo, центральным процессором станет Snapdragon 636. Дисплей получит размер 6,9 дюймов, а разрешение главного сенсора двойной тыльной камеры составит 12 МП. Кроме того, аппарат будет оснащен довольно мощной батареей на 5500 мАч. Периодически в Сети появляются порции информации об этом девайсе, подготавливая потенциальных покупателей к долгожданной премьере. На сей раз любителей IT-новостей порадовали фото, на которых показан Mi Max 3 в золотистом корпусе.Стоимость смартфона составит 255 долларов.