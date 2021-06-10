Смартфон Microsoft Surface Duo 2 выпустят осенью

Выпущенный в прошлом году складной смартфон Microsoft Surface Duo оказался не самым популярным продуктом компании из Редмонда, однако второе поколение устройства все же увидит свет. Выход смартфона ожидается в сентябре или октябре этого года. В отличие от предшественника, новинка получит флагманскую платформу Snapdragon 888. Формат книжки сохранится. Также пользователи получат модуль NFC, продвинутую основную камеру, увеличенные дисплеи и более тонкие рамки.

Напомним, что оригинальный Surface Duo оснащается двумя 5,6-дюймовыми экранами с разрешением 1800:1350 пикселей, которые складываются в 8,1-дюймовый дисплей PixelSense Fusion с разрешением 2700:1800 пикселей, процессором Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 3566 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт и 11-Мп камерой.