Смартфон Moto E5 Plus получит 3 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Moto E5 Plus, который еще не был представлен официально. Сообщается о 3 ГБ оперативной памяти, операционной системе Android 8.0 и восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, графикой Adreno 505 и модемом LTE Snapdragon X6 (LTE Cat. 4). Тот же самый чипсет будет использоваться и в более продвинутом Moto G6 Play, анонс которого состоится уже на следующей неделе. Что до Moto E5 Plus, то его выход состоится чуть позже.