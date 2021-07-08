Смартфон Moto Edge 20 Pro получит OLED-экран

Китайский регулятор TENAA раскрыл параметры смартфона Moto Edge 20 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей, производительную восьмиядерную платформу Snapdragon 870, предустановленную операционную систему Android 11, боковой дактилоскопический сенсор, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (5-кратный оптический зум), 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128, 256 и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4230 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также корпус толщиной 7,9 мм и массой 190 граммов.

Комментарии и отзывы Moto Edge 20 Pro
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