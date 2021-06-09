Смартфон Moto G Stylus 5G оценен в $400

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus 5G, главной особенностью которого стала поддержка стилуса. Новинка также характеризуется платформой Snapdragon 480 с модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11, 3,5-мм разъёмом для наушников, симметричным портом USB Type-C, основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины сцены), а также фронтальной камерой разрешением 16 Мп. Смартфон появится в продаже 14 июня по цене в 400 долларов.