Смартфон Moto G Stylus 5G оценен в $400

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus 5G, главной особенностью которого стала поддержка стилуса. Новинка также характеризуется платформой Snapdragon 480 с модемом 5G, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11, 3,5-мм разъёмом для наушников, симметричным портом USB Type-C, основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины сцены), а также фронтальной камерой разрешением 16 Мп. Смартфон появится в продаже 14 июня по цене в 400 долларов.

Комментарии и отзывы Moto G Stylus 5G
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