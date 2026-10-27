Смартфон Moto G47 Power с 4 ГБ ОЗУ оценили в 350 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G47 Power, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержкой 30-Вт быстрой проводной и 6-Вт обратной проводной зарядок, корпусом толщиной 8,89 мм и массой 215 граммов, защитой от брызг и пыли по стандарту IP64, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, модулем NFC, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон доступен в Европе в единственной версии с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене в 340 евро.