Смартфон Moto G50 5G засветился в бенчмарке

В базе данных тестового приложения Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Moto G50 5G, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 11. В одноядерном тестировании смартфон набрал 546 баллов, а в многоядерном – 1695 баллов.

Устройству также прочат 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, тройную тыльную камеру с главным модулем на 48 Мп, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч и модуль NFC для бесконтактной оплаты.
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