Смартфон Moto G6 Plus получит Snapdragon 660

В базе данных популярного бенчмарка GeekBench появились сведения о смартфоне Moto G6 Plus, который еще не был представлен официально. Если верить бенчмарку, аппарат будет построен на SoC Snapdragon 660, хотя предыдущие слухи указывали на Snapdragon 630. В многоядерном тесте Moto G6 Plus набрал чуть больше 4100 баллов, хотя процессор способен на 5000 очков. Спишем это на неотлаженное ПО. Также бенчмарк указывает на наличие 4 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 8.0. Официальный анонс смартфона должен состояться 19 апреля в Бразилии.