Смартфон Moto G6 получил двойную камеру

Компания Motorola официально представила смартфон среднего уровня Moto G6, одной из главных особенностей которого стала чистая операционная система Android 8.0 Oreo. Новинку оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 16-Мп фронтальной камерой, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч. Также отметим сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке и покрытие P2i, защищающее от брызг. Цена на Moto G6 стартует от 249 долларов.